Mida tähendab see, kui inimese füüsiline või vaimne tervis ei võimalda tal enam iseseisvalt hakkama saada, tema lähedastele? Viia kallis inimene hooldekodusse on valik, ent mitte igaühe jaoks. On neid, kes sellist varianti – vähemalt esialgu – ei kaalugi, vaid eelistavad pereliikme eest omal jõul hoolt kanda.