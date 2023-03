NÄDALA KIITUS / NÄDALA LAITUS

NÄDALA KIITUS: Kuressaares tegutsev eralasteaed Kõige Suurem Sõber on Saaremaa esimene lasteasutus, kes toiduvalmistamisel kasutab kuni 50 protsendi ulatuses mahetoorainet. Samuti on selles lasteaias toiduvalmistamisel au sees kohalik tooraine ja oma aiamaal kasvatatud köögiviljad. Puhas ja täisväärtuslik toit on aga üks tugeva tervise nurgakivi.