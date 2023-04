HEAS HOOS! ⟩ FC Kure duubel võttis neljanda võidu järjest

Mida aeg edasi, seda rohkem said aga mängu sisse ka narvakad ja Kure värava all hakkas samuti tekkima ohtlikke olukordi. Nii teenisid nad poolaja lõpus ka penalti, mille väravavaht Markus Kubjas tõrjus.

„Mäng oli meie kontrolli all, aga lõpus lasime nad ikkagi sisse ja see penalti oli korralik kingitus,“ märkis peatreener Sander Viira, lisades, et eks meeskond kulutas ennast pressinguga ära ka ja 90 minutit ei suuda seda keegi täiega teha. „Samas andis tõrje Kubjasele kindlasti kõva enesekindluse tõusu. Aga eelistaks muidugi, et me selliseid penalteid ei tekita.“