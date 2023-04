LÕPUKS OMETI ⟩ Nädalalõpuks küündib temperatuurinäit 13 soojakraadini

Teisipäeval tugevneb Skandinaavia ja Soome kohal kõrgrõhuala, samal ajal Venemaal jääb valitsevaks madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail on Eesti lääneosa selgem ja sajuta, ida poole lisandub pilvi ning Kagu-Eestis ja Peipsi ääres sajab ka lund, aga sadu on nõrk. Põhja- ja kirdetuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel -2..-8°C, päeval on -1..+2, saartel ja läänerannikul kuni +4°C.