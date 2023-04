Haigus, mis ähvardab menopausis naisi

Kaltsiumi roll luude tervise tagamisel: miks on see oluline ja kuidas saada piisavalt kaltsiumi?

Kuna kaltsium aitab luid üles ehitada ja hoida neid tugevana, siis ei tohi füüsilise koormuse kõrval unustada ka seda olulist aspekti. Terviseinstituut soovitab noorematel inimestel tarvitada 1000 mg kaltsiumi päevas. Menopausi ajal toimuvate füsioloogiliste muutuste tõttu vajab naise keha aga 20% rohkem kaltsiumi ehk siis 1200 mg päevas. Kaltsiumirikkad toiduained on näiteks piimatooted, spargel ja lehtkapsas.

FAO (ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon) on oma uuringutega jõudnud aga järeldusele, et 70,2 protsenti elanikkonnast saab kaltsiumi toidu kaudu soovitatust paraku oluliselt vähem. See omakorda tähendab, et tuleks regulaarselt manustada lisakaltsiumi. Kaltsiumivalikul peaks kindlasti eelistama tsitraadivormi, sest seda omastab organism kõige paremini.

Osteoporoosi ja D-vitamiini seos

Kõige tähtsam vitamiin osteoporoosi ennetamiseks on aga D3, sest ilma selleta ei suuda organism kaltsiumi omastada ja luud ei saa vajalikku "ehitusmaterjali" kätte. Tartu ülikooli teadlased on viinud läbi uuringu, mille kohaselt on eestlastel luude normaalseks toitumiseks vajaliku D-vitamiini puudus lausa aastaringselt. Uuringust selgus, et D-vitamiini tase veres on sügistalvel 90 protsendil ja suvel isegi kuni 75 protsendil inimestest alla optimaalse väärtuse ehk alla 75 nmol/l. Seega on aastaringne D-vitamiini tarvitamise soovitus igati põhjendatud.

Kui eesmärgiks on ennetada osteoporoosi ja tagada optimaalne kaltsiumi imendumine luudesse, siis peaks D-vitamiini tase veres olema mitte 75 nmol/, vaid koguni 85 nmol/l, mis on minimaalne tase optimaalseks kaltsiumi imendumiseks. Kuidas seda saavutada ja hoida? Tuleb valida D-vitamiini õiged annused ja neid aastaringselt tarvitada. Noorematele on soovituslik regulaarne annus 2500 IUd. Kui räägime aga menopausi ikka jõudnud ja vanematest naistest, siis võiks igapäevaseks D-vitamiini koguseks olla 4000 IUd.

Armsad naised, kui me oleme füüsiliselt aktiivsed, toitume tervislikult ja tarvitame regulaarselt nii kaltsiumi kui ka õigetes annustes D-vitamiini, siis võime oma teisele puberteedile vastu minna tantsides ning osteoporoosi pelgamata.