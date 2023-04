ANDRA VÄÄRTMAA ⟩ Kevadel on parim aeg oma küttekolded korda teha

Kütteperioodil on tavapärane, et päästjad käivad kustutamas tahmapõlenguid korstnas või soojamüüris, mis lõhuvad kütteseadmeid ja pragudest võib tuli ka ümbruse süüdata. Nii saab igal aastal mitusada põlengut alguse hooldamata küttesüsteemidest. Selle ärahoidmiseks tuleb kohale kutsuda korstnapühkija, kes küttekolded ja korstnad puhastab ning kogu süsteemi nii seest kui ka väljast kriitilise pilguga üle vaatab, kas see on talve tervelt üle elanud või vajab pottsepa parandustöid.