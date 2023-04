Team Saarlaste nime taga peitub kaks Saaremaa meest – Rait Mändla ja Rauno Lahi , kes ütlevad enda kohta, et nende tavamaasturitega sonkimisest on saanud viimaks pesuehtne offroad-võistlustiim – puhtaverelised saarlased.

Alguse sai tiim tegelikult juba aastal 2015. “Sõitsime kahe autoga metsavahel, istusin tagaistmel ja poisid narrisid, et hehee, Raidil pole autot,” meenutab Rait. “Lõin kohe portaali lahti, valisime auto välja – see oli üks Jeep Cherokee –, ostsin ta sellise mõttega ära, et sellega on hea käru vedada ja võib-olla lähme kunagi Saarekollile “turisti” sõitma.”