Peeter Ramst on üks neid mehi, kes oma muhedal ja mõneti märkamatul moel on aidanud Saaremaal edendada arvutiasjandust ning oma oskustega aidanud ellu viia hulga põnevaid projekte. Esivanematelt päritud meregeen aga on teda hoidnud tänaseni purjetamise juures.