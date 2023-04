Tegevusjuhendaja praktikamuljed ⟩ Kuopio on ilus ja kutsub suvel tagasi

Minu jaoks oli märkimisväärne just personaalse lähenemise võimalikkus elanikule, mis võimaldas tema tervislikku seisundit hinnata moel, et kõik asjassepuutuvad isikud on sellega igal ajahetkel kursis ja saavad vajadusel sekkuda. Imelise tehnoloogia ajastu!

Igav mul siin juba ei hakka. Rauhalahtis toimus sõpruskohtumine Saksamaalt pärit lasteaiaõpetajateks pürgivate praktikantidega, Hollandist olid noored hambatehniku õpetajad ja Soome õppejõud. Mina esindasin Eestit.

Suitsusaun ja kümblus järves

Maitsemeeled turgutatud ja hääled lahti lauldud, suundusime suitsusauna. See pole mitte lihtne saunake, vaid suitsune pärl. Rauhalahti suitsusaun on saanud koha Guinnessi rekordite raamatus. Õnneks ei olnud sel korral kohal 200 inimest, aga populaarne on see saun küll. Miks muidu mitu korda maha põletatud saun ikka ja jälle üles ehitataks. Muidugi ei puudunud ka kuulus kümblus järves. Saunakultuuri siin hinnatakse, sest isegi kesklinnast mõnesaja meetri kaugusel asuv linnasaun oma lahtise veesilmaga ootab külastajaid iga ilmaga.

Saarekestel asuvad grillimise kohad on inimestest tulvil. Nauditakse lund, vorstikesi ja head seltskonda. Kuopio on saarelinn ja saari ühendavad omavahel sillad. Linn ulatub ligi 70 km kaugusele. Jäätunud järv annab loa veel väga pikaks ajaks kasutada otseteid ja nii läbid need kauged kilomeetrid vaid 20 minutiga. Ohhoo-efekti andis kesklinn, mis üllatas lume- ja jäävaba jalakäijate teega.