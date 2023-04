Aasta suurpere tiitlile saab esitada kandidaate kolmapäevani

"Tähtis on mõista, et lasterikaste perede liit ei oota kandideerivatelt peredelt üliomadusi, sest tegemist ei ole sugugi perede paremusjärjestuse ega üksteise üle trumpamisega," rääkis Õunap. "Suurtest saavutustest olulisem on hoopis peres tasakaalu loomine ja selle hoidmine, et nii lapsed kui ka vanemad saaksid oma igapäeva kohustuste ja elu väljakutsetega turvaliselt ja üksteist toetaval viisil toime tulla. Kui perekond panustab kohaliku kogukonna tegemistesse või on muul moel kõrvalseisjatele eeskujuks on see lisaväärtus, mida kandidaati ülesse seades võiks nimetada."