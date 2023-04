Saaremaa COOP Malefestivali korraldaja ⟩ „Rõõm on siis, kui kõik on läbi!“

Festivali korraldaja Urmas Randma rääkis Kadi raadio saates „Keskpäev“, et esimest festivali korraldama asudes sai pikalt järgi mõeldud, kuid tehtud sai see seepärast, et mees tundis end kodusaare ees natuke võlgu.

Seda, et otsus oli õige, näitab tema sõnul praegu kasvõi seegi, et hetkel on ligi kaks kuud festivali alguseni aega, kuid ta telefon on juba "kuum". „Igast Euroopa nurgast keegi küsib,“ nentis Randma. „Eks festival on võib-olla hästi korda läinud, aga Saaremaal peab ka midagi olema, et siia tahetakse tulla. Ja mul on selle üle väga hea meel.“