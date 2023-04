JUHTKIRI ⟩ Mitte meie külatee, vaid minu maa!

Paraku on Eestis üsna tavaline see, et kui maaomanik on kellegagi naabritest mingil põhjusel riidu läinud, keelab ta neil teed kasutada. Ükskõik, kuidas nood oma maatükile pääsevad. Sõitku ümbert läbi, kasvõi lennaku – mis see meie asi on!