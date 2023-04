Saaremaa diabeediselts asutati 1993. aasta 12. aprillil. Ave Kaal-Sunduk on seltsi juhtinud viimased kuus aastat. Tema sõnul on seltsil selle aja jooksul olnud nii raskemaid kui ka paremaid aegu.

“Koroonaaeg oli seltsi jaoks keeruline ja kahjuks on selle mõju tunda siiani – eakamad inimesed pelgavad ikka veel kodust välja, rahva sekka tulla,” tõdes seltsi juht. “Mulle tundub, et need aastad on inimeste meelsusele oma jälje jätnud, varem oli see positiivsem.”