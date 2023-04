HEINO VIPP ⟩ Kuidas ohjata kormorane?

Probleem on kormoranide rohkuses. 2022. aasta loenduse järgi oli Eestis pesitsevaid kormoranipaare 33 613. Kormorani päevane toiduvajadus on 350–500 grammi kala. Lihtne rehkendus näitab, kui palju kulub ööpäevas kala kormorani toiduks, suuruselt järgmine on hüljeste söödud kogus ja alles siis rannakalurite püütud saak.