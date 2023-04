Neljapäev jätkub kõrgrõhkkonna servas sajuta ja selge ööga. Päev on suuremal osal päikeseline, üle mandri idaosa liigub küll pilvelaamu, aga sadu need ei anna. Puhub võrdlemisi nõrk põhjakaare tuul, Soome lahe ääres pöördub päeval läände ja tugevneb veidi. Õhutemperatuur on öösel -2..+3°C, päeval 10..15°C, tuulele avatud rannikul veidi üle 5°C.