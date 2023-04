“Tundub, et saareline kliima meie ulukitele sobib ja olenemata küttimissurvest on ulukipopulatsiooniga kõik hästi,” selgitas Saarte jahimeeste seltsi juht Ive Kuningas. Ainus suuruluk, kelle arvukus on Kuninga sõnul oluliselt langenud, on põder.