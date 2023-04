2023. aasta arengukonverentsi fookuses on digitaalsed võimalused maakonna arengu edendamiseks.

“Suur küsimus on – milline on Saaremaa, Muhu ja Ruhnu potentsiaal digimaailmas ja kuidas seda kõige paremini rakendada,” kommenteerib konverentsi korraldaja, Saaremaa vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Kristel Oinberg-Kelder, lisades, et laias laastus soovitakse leida vastuseid küsimustele: