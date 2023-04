VIDEO ⟩ Trad.Attack! tegi Kuressaare kultuurikeskuses möllu

Peale võimast muusikalist avapauku tervitasid Trad.Attacki! liikmed Jalmar Vabarna, Sandra Vabarna ja Tõnu Tubli saarlasi, tänades kõiki sooja vastuvõtu ja kaasaelamise eest. Selgus, et ligi pool publikust oli käinud ka viimasel, viie aasta tagusel Trad.Attacki! kontserdil sealsamas Kuressaare kultuurikeskuses. Palju oli aga ka neid, kes olid ansamblit kuulama tulnud päris esimest korda. "Saarlased on rikas rahvas, äkki on kellelgi võimalik teha nii, et homme läheks Hiiumaale ka päevasel ajal praam, siis saaksime kõik koos hotelli afterpartyle minna," naljatasid Vabarnad. Sooja vastuvõtu eest tänati ka oma häid sõpru GOSPAst.