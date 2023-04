Kure U21 andis kaheväravalise edu käest

„Kahetised tunded,“ tunnistas peatreener Sander Viira, lisades, et kui hooaja algul oleks pakutud Welcoga 2:2 viiki oleks vastu võtnud, aga täna sellega päris rahul olla ei saa. „Mängu lõpp kuulus neile ja peab rahul olema. Kui algul tundus, et väga võidetav mäng, siis vajusime ikkagi ära.“

„Kuni nende väravani oli kõik väga kontrolli all, vastased olid närvis,“ rääkis Sander Viira, kes ei usu, et eduseis uinutas. „Meeste häälestus oli okei, aga ohumärgid hakkasid tasapisi tulema ja kaitses asju päris õigesti ei teinud. Meie mängustiil nõuab kõvasti füüsilist energiat ja see väsitab. Vahetused pole ka veel päris sellel vajalikul tasemel.“

Kokkuvõttes oli Sander Viira optimistlik. „Mäng andis meile siiski enesekindlust, sest nägime, et suudame juurde panna ja veelgi paremini mängida nii mängijate osas, kui ka meeskondlikult. Kõik peale Kalju on nüüd ära nähtud, kõik on okei jalg, on liigas kindlalt maha pandud ja nüüd tuleb korralikult edasi töötada,“ märkis peatreener.