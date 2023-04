Räägime täna Jacqueline Putnikuga (17), kes on äge ja tegus noor Saaremaalt. Jacqueline õpib Saaremaa Gümnaasiumi 11. klassis, aga praegu elab ja treenib ta hoopis Belgias, kus ta tegeleb tipptasemel ratsutamisega. Jacqueline on pärit lasterikkast perekonnast, tal on 3 nooremat venda.