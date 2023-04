MÄLESTAME ⟩ Hüvasti, metsamees Toivo Vahar

Esmaspäeval taevastele radadele siirdunud elupõline metsamees Toivo Vahar kirjutas kolm aastat tagasi alla pöördumisele, kus toonitakse, et Eesti metsad on meie rahva ühine vara ning nende pärandamine tulevastele põlvedele on meie ühine kohus. Sellest põhimõttest pidas Läänemaal sündinud ja kasvanud, aga Saaremaal metsandust edendades oma elutöö teinud Toivo Vahar ise alati kinni.