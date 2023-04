Selleks, et hoida Kuressaare Haigla sünnitusabi teenust jätkuvalt tasemel, on Kuressaare Haigla Toetusfond välja pannud tööle asumise toetuse ämmaemandale, kes pole siiani veel Kuressaare Haiglas töötanud ning sooviks just nüüd osakonnaga liituda. Oma panuse ettevõtmisesse on andnud ka MTÜ Vöimalus.