LAPSEVANEMAD ⟩ Miks peab suvel lasteaiakoha eest täishinda maksma?

Saarte Hääle toimetuse poole pöördus lapsevanem Kristel (nimi muudetud), kelle sõnul ärritab teda ja ka teisi tuttavaid mudilaste vanemaid see, et suvekuude juuni ja augusti eest peab pere lasteaia kohatasu maksma 100% ulatuses, kuigi laps kasutab teenust paar päeva kuu alguses või kuu lõpus.

"Arveldus võiks olla lapsesõbralikum, sest lasteaed on ju juuni alguses ja augustis niikuinii lahti. Miks lapsevanemaid niimoodi nööritakse?" küsis Kristel. "Kas sellepärast, et kuidagi on ikka vaja raha kätte saada? Kujutage ette, et kasutate teenust üks-kaks päeva ja maksate ikka 30 päeva eest – see pole ju õiglane."