JUHTKIRI ⟩ Paari päeva eest kuu kohatasu

Saaremaa vallavalitsus põhjendab praegust korraldust sellega, et koht on mõeldud konkreetsele lapsele ja tema puudumisel seda kellelegi teisele anda ei saa.

Suvises valvelasteaias peetakse arvestust nädala kaupa. Sarnane korraldus võiks suviti laieneda ka tavalisele lasteaiale. Küllap oleks see mõeldav, kui vanematelt nõuda, et nad piisava ajavaruga teada annaksid, millal last lasteaeda oodata on.