On selge, et Smuul ja Vaarandi mõlemad osalesid küüditamises – dokument ju tõestab seda. Nende tegevust ei saa õigustada miski ja see on hukkamõistu väärt, nagu kirjutab ka Pekka Erelt Eesti Ekspressis. Samas ei tea me keegi, kuidas ja mis tingimustel nad sinna konfiskeeritud vara üleskirjutanud komisjoni sattusid. Peame meeles pidama ka seda, et Smuul ja Vaarandi ei olnud küüditamisele määratud inimeste nimekirjade koostajad.