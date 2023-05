MAAILM ⟩ Briti vabariiklased kasutavad kroonimist toetuse kogumiseks

Ingliskeelne veebileht International Business Times (IBT) kirjutab seoses täna Londonis toimuvate pompöössete kroonimispidustustega, et oma kõrge ameti esivanematelt päranduseks saanud Charles III on juba pea pool aastat jälitanud meeleavaldajad plakatitega, millel ilutseb kiri “Not my king!” (“Mitte minu kuningas!”).