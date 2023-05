JAAN TAMMSALU ⟩ Inimeste tühistamine – kas ka sina viskad kivi?

Põlatud kunstnikud – me ju teame, et nad olid olemas. Olgu või kirjanik Artur Alliksaar, sest ta oli olnud Saksa sõjaväes ja metsavend, aga ka paljud teised, kes olid tõeliselt andekad. Nõukogude ajal kustutati nad suure punase kustukummiga. Nagu Alliksaare kohta öeldakse – ühel hetkel said paljud inimesed, kes ta kõrval olid teda imetlenud, aru, et parem on olla temaga tülis kui sõber. Sest ta lähedal, ta sõber olija on "ka selline", kes tuleb tühistada. See on nagu Peetruse lugu, kus Peetrus ütleb kolm korda, et ta ei tunne ka seda Jeesust (Mt 26:68–75).