GALERII JA VIDEO ⟩ Aste uus kultuurikorraldaja vaatab tulevikku optimistlikult

"Praegu jätkame tööd veel vana plaani järgi, sügisel on aga tulemas ka uusi asju," ütles Paju. Uute tegevuste ideekorjeks kutsus ta kohaliku rahva maipühadeks rahvamajja. Huvilisi oli palju, paraku polnud nende hulgas meesterahvaid ega ka noorsoo esindajaid. "Sellest on pisut kahju, sest hea oleks olnud kuulda ka nende ootusi ja soove," lausus Paju.

Arutelu kokkuvõtteks märkis Paju, et enamus üritusi, mida välja pakuti, on ka varem rahvamaja töölaual olnud. Olgu siis tegu kinoga või kohvik-klubi laadis õhtutega, kus osaleks mõni huvitav inimene. Paju ise pakkus välja, et Astes, kus on palju väikeaiapidajaid, võiks hakata korraldama kevad- ja sügislaatasid, kus saaks aiasaadusi osta-müüa-vahetada.