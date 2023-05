MADIS KALLAS ⟩ omavalitsuste tulubaasi muutmisega ühtlustame piirkondade arengut

„Eesti omavalitsused on finantsiliselt väga ebavõrdses olukorras. Suurel osal omavalitsustest on keeruline seis, kuna on vaja töös hoida koolid, pakkuda oma inimestele erinevaid teenuseid jne, kuid neil ei ole selleks piisavalt vahendeid. Seda on mõjutanud viimaste aastate erinevad kriisid, aga ka väiksemates omavalitsustes tööealise elanikkonna vähenemine. Ootused on aga kõigile ühesugused – pakkuda oma elanikele häid avalikke teenuseid ning paremat elukeskkonda,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Soovime regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks muuta omavalitsuste rahastusmudelit nii, et kiirema kasvuga piirkondade kõrval areneksid ka need kohad, kus kasv on oluliselt aeglasem.“