Kuressaares kõhutõve põhjustaja ei selgu ametlikult enne teisipäeva

"Igatahes määratavad viirused on negatiivsed. Noro, rota, entero, adeno. See on bakteriaalne nakkus. Kõrge palavikuga haigestunutel on kohe ka CRP tõus (mis on tavaline ägedate bakteriaalsete infektsioonide puhul -A.S)," märgib Kuressaare haigla EMO juht Mihkel Laidna, kes pühapäeva hommikupoolikul esimesena Kuressaaret tabanud oksetõvelainest avalikkust teavitas.