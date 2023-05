KORDUVAD KÜSIMUSED ⟩ Kas kraanivett tohib loomale anda ja mida silmas pidada duši all käimisel?

Hetkel ei saa veel kindlalt öelda, millal Kuressaare joogivesi taas joogikõlbulik on. Kuressaare Veevärk AS alustas Kuressaares ulatusliku torupuhastusega, mis võib võtta mõned päevad aega. Puhastuse ja vee kloorimise järel tuleb võtta uued, vee puhtust kinnitavad proovid. Senimaani soovitab Terviseamet ühisveevärgi vett juua ainult siis, kui see on eelnevalt läbi keedetud. Puhastustööde järel võib vesi lõhnata kloori järele.