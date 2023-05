KADI RAADIO INTERVJUU ⟩ Mis päeval võime tõsta huultele klaasi Kuressaare veevärgi veega?

"Sain just nii viis minutit tagasi kätte eile hommikul võetud bakteri proovi, tulemused ja progress on päris rõõmustav. Igas punktis, kus me esmaspäeval bakterit avastasime, on nüüd sisaldus vähenenud ja kuna me eile alustasime veetöötlemist ka natuke tõhusama kloori kemikaaliga, siis ma julgen arvata, et meie töö on olnud selles osas edukas."

Nii et näidud on läinud positiivsemaks?

Kui on positiivne, siis on halb. Näidud on läinud palju paremaks, eks me edastame nüüd need kohe terviseametile ja kuulame ära nende edasised soovitused.

Aga ma arvan, et see, mida esmaspäeva hommikust alates oleme teinud, lisaks siis kemikaaliga töötlemisele ka läbipesu ja muud asjad, need on olnud asjakohased.

Kui sageli veeproove praegu võetakse?

Iga hommik algab meil veeproovide võtmisega. Ja tulemusi ootame siis järgmise päeva ennelõunal. Minimaalselt 24 tundi läheb.

Täna lastakse vett tänavale ja sademevete kanalisatsiooni Ida -Niidu piirkonnas ja Tuule tänaval. Foto: MAANUS MASING / Pilt videost

Te olete alustanud ka agressiivset veevahetust trassis, kus need lastakse tühjaks. Kui kaugel te sellega olete?

Suures osas täna õhtuks saame ringi peale. Võib-olla veel mõni pikem jupp, mis tihedamast asustusest väljas on, need veel jäävad. Siis, kui aeg sealmaal, et kinnistu omanikud võiksid hakata oma torustikke läbi pesema või nii-öelda veel lasta joosta, siis me sellest teavitame juba täpsemalt.

Ja see näeb siis välja nii, et keeran kraani lahti?