MUHU UUDISSED ⟩ Laupa tuleb tegus päe

Sina kallis aeg! Mineva nädali olli küll nõuke tundmus, et Vanajumal oo lätlaseks akan! Neh, et sedaviisi selle lumega solgutas paljast. Äkist ikka annab nüid pissitassa suisemat ilma kua. Et kui tuleva nädali lõppus, neh siis laupa kahekümnendal, oo Muhu laat, et siis ikka suab sialt taemed kojo ja kohe mulda kua.