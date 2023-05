Politsei tuvastab 13-aastase Genely asukohta

Koolipersonal andis politseile teada, et 12. mail läks kodukülastusele Saaremaa valda Mustjala külla oma koju 13-aastane Genely.

Teada on seegi, et tüdruku vanem saatis lapse bussile, kuid sihtpunkti nooruk ei jõudnud. Millises peatuses neiu väljus ning kus ta pühapäevast saati aega veedab, on seni teadmata.