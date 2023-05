PILTUUDIS ⟩ Orissaares täideti teeaugud võõrasemadega

"Mul oli eelmisel pühapäeval rahva tungival soovil kirbukas siin tänaval ja mõned päevad enne seda küsisin osavallast, kas igakevadised augud saavad enne üritust korda, kuna need on nii sügavad ja üldsegi mitte esteetilised," rääkis auklikule tänavale lillepeenra rajanud Reine Uspenski , lisades, et teeparandust küll lubati lähipäevil, aga kui reede õhtuks midagi toimunud polnud, otsustati koos naabrinaisega võõrasemad maha istutada.

Nüüd on möödas uus nädal, aga augud on ikka alles. "Mulle anti märku, et ma võiks lilled mujale istutada, aga täna on reede ja muutunud ei ole midagi," ütles Uspenski, kes ise on juba harjunud kodutänaval ümber aukude sõitma, pigem muretseb ta nende pärast, kes pimedas tulevad. "See võib mõnele autole väga kurvalt lõppeda."