Eelmise aasta maa hindamise andmetel on kõige kallim Saare maakonnas asuv maatükk 540 hektarit suur ja ääreni vett täis. See on Kuressaare külje all asuv Suurlaht, mis kuulub riigile – omanikuks riigimetsa majandamise keskus (RMK). Kui 2001. aastal maksis Suurlaht vaid 17 000 eurot, siis nüüdseks on maa maksustamishind kerkinud 1,6 miljonini. Hinnatõus ligi 1000 korda!