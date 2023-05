ÜLESKUTSE ⟩ Head ettevõtjad, aidake meil aidata!

Täna, neliteist aastat hiljem, on meil hea meel teile teatada, et me pole loobunud oma esialgsest plaanist ja mõttest turustada huvitavaid, põnevaid, maitsvaid, keskkonnasõbralikke, hea mainega nii käsitöö- kui ka muid tooteid. Nende müügist teenitud tulu saame me kasutada ja panustada abivajajate aitamiseks. Samal ajal saame pakkuda rõõmu ostjale või kasutajale, andes neile teadmise, et nemad on osa ühest suurest ja põnevast heategevusprojektist.