JUHTKIRI ⟩ Kauaoodatud reform

Sellel, miks püütakse eaka pereliikme hooldamisega ise hakkama saada, leidub erinevaid põhjuseid. Eaka enda tugev vastuseis hooldekodusse mineku suhtes. Omaste soov ise oma lähedase eest hoolt kanda – vaatamata sellele, et see töö on kurnav. Kartus, et hooldekodus pakutav teenus pole piisavalt kvaliteetne ja sealsed hooldajad küllalt hoolivad. Hooldekodude pikad järjekorrad.