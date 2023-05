Foto on illustratiivne.

Esmaspäeval algas saarlaste ja hiidlaste omavaheline sammuvõistlus, kus tänaseks on kahepeale kokku kogutud ligi 8 miljonit sammu. Seis on üsna tasavägine, aga kuna hiidlasi on vähem, siis nende tulemus korrutatakse 3,3-ga.