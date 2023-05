Päike käib kõrgelt. Suur suvi on kätte jõudmas, koolid lõpevad, puhkused algavad. See tähendab turismihooaja stardipauku. TS Laevad tegi aprillis veorekordi. “Ilusad ilmad ja pühad,” põhjendas ettevõtte juht. Aga see pole kindlasti ainus põhjus.