VELLO RUNTHAL ⟩ Autota parvlaevareisija vajab erilist tähelepanu

"Jalakäija on liikluses paratamatult nõrgemal positsioonil ning nii on ka parvlaevale minek Virtsu, Kuivastu, Rohuküla ja Heltermaa sadamates tehtud võimalikult ohutuks ning liikumiseks on tähistatud kõnniteed, eraldusribad ja ülekäigurajad," toob esimesed ohutust tagavad abinõud välja TS Laevade Virtsu-Kuivastu liini teenindusjuht Vello Runthal.