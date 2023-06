FC Kuressaare duubel võitis liiga liidrit

Peatreener Sander Viira ütles, et pärast vähemusse jäämist viis Kalev keskele rohkem mängijaid ja Kure jäi ise passiivseks. „Siin peab endale ise tuhka pähe raputama, aga seda magusam on võit. Oli võimalusi veelgi lüüa. Põnev mäng, pinge oli lõpuni. Kui oleks 3:1 olnud, siis me poleks pidanud tegema viimastel minutitel õigeid asju,“ märkis ta.