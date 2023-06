Hirmuste mägralinnas on üle kahekümne aktiivselt kasutuses oleva uruava, millest ehk pooled on väljaspool kaamera vaatevälja. Tänaseks teame, et selles urusüsteemis elab kolm looma, kuid aeg ehk näitab, kui palju neid siin tegelikult võib olla. Uruavad on ju üsna laial alal ja kõik loomad ei pruugigi korraga kaamera ette sattuda.