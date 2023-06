Lugesin lehest, et meie päästeamet on teinud vallavalitsusele ettepaneku rajada Kuressaarde mõned avalikud grillimiskohad. Mitte sellepärast, et gaas ja elekter on kallid (kuigi minevat odavamaks), vaid selle jaoks, et lapsed ja joodikud metsades ja võpsikus lõket ei teeks.