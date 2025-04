"IGAPÄEVALOOD", OSA 10 Saarlased on Eestis ühe väga halva näitajaga lausa esikohal: "Vötame mönuga!"

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar , kes on sel korral taskuhäälingu külaline, märgib, et 35% kõikidest siinsetest juhtumitest on seotud alkoholiga, mis on Eesti kõrgeim näitaja.

Saaremaa ei ole puutumata ka narkootikumidest ning sel aastal on diilerite kinninabimiseks alustatud juba viis kriminaalmenetlust. Ja aasta esimese kolme kuuga on narkootikumide omamise eest väärteona karistada saanud seitse inimest. Möödunud aastal olid vastavad numbrid 5 ja 34.

Saates tuleb juttu ka kelmustest, sest üha enam lähevad inimesed petiste õnge ning on valmis ära andma oma viimased säästud. Miks see ometi nii on ja kuidas end kaitsta? Pealegi algasid sel nädalal liiklustalgud ja saarlased olid sel aastal poole aktiivsemad kui möödunud aastal ning välja toodi 107 murettekitavat kohta liikluses, neist 40% Kuressaare linnas, kus inimestele teeb muret, et autojuhid on mõnes kohas liiga raske jalaga ning kitsad tänavad, jalakäijad ja uljad sõiduvõtted ei käi kuidagi omavahel kokku. Neis kohtades võib sel nädalal ka politseid kohata.