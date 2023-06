Kaks nädalat tagasi andis terviseamet teada, et Kuressaare linna kraanivesi on taas joogikõlbulik. Uurisime, kas inimesed söandavad kraanivett juba juua või eelistavad vett siiski veel poest osta ning millised on meenutused kurja bakteri tekitatud kõhuhaigusest.