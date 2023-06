JUHTKIRI ⟩ Pungil täis lasteaiad

Tänapäeval ei saa loota ka sellele, et küll vanavanemad mudilase hoida võtavad – enamasti käivad need vanavanemad ise tööl.

Seaduse järgi on kohalikel omavalitsustel kohustus tagada oma vallas või linnas elavale vähemalt poolteise kuni seitsme aasta vanustele lastele lasteaiakoht. Üks asi on see, mis seaduses kirjas. Tegelikkus võib olla paraku hoopis teistsugune.

Saaremaa vallas on tegelikkus see, et lasteaiakohti kõigile mudilastele lihtsalt ei jätku. Seega on oma lapsele sõime- või aiakohta soovivate lapsevanemate mure igati põhjendatud.

Mismoodi kohti siis juurde tekitada, kui neid lihtsalt ei jagu? Üks võimalus, mida Saaremaa vallas juba proovitud, on saada hoolekogudelt nõusolek rühma laste arvu suurendada. Paljudes lasteaedades on rühmad aga lastest niigi pungil täis. Seega on täiesti arusaadav, kui hoolekogud pole piirnormi ületamisega päri.

Nii on omavalitsuse ainus võimalus lasteaiarühmasid juurde luua. Mis sellest, et see tähendab lisakulu. Paraku ei lahene lasteaiakohtade nappus sellega, kui linnas ainult üks lisarühm avada. Vajadus on ju tunduvalt suurem. Samuti vajaksid lisakohti maalasteaiad.