ELINA LAAS ⟩ Et suvised tõuksisõidud kulgeksid ohutult

Elektritõukeratta maksimaalne lubatud kiirus on küll 25 km/h, kuid sõidukiiruse valikul tuleb alati arvestada teeoludega (kate, laius, teel olevad puulehed või liiv) ja asjaoluga, et teisi liiklejaid ei tohi liiga suure kiirusevalikuga ohustada. Kiirusepiirangul on põhjus – see on elektritõukeratturi enda ja teiste liiklejate kaitseks. Kuna kergliikurid on mõeldud sõitma jalakäijatega samas keskkonnas, siis on sellest tingitud ka nõuded nende võimsusele ja kiirusele. Seetõttu tuleb elektritõukerattal vuhiseval ratturil jalakäijate läheduses hoog aegsasti maha võtta ning sõita kiirusel, mis käijate kõnnitempost oluliselt ei erine.