ERKI BAHOVSKI ⟩ Düstoopiline automaks

Kuid enne, kui hakata halama sammumisest totalitaarse ühiskonna suunas, võtaks korraks hoo maha ja peaks aru. Kas ei loovuta mitte me ise liigagi palju vabatahtlikult oma andmeid kõiksugu meediaplatvormidele? Nii näiteks sain teisipäeval Google´ilt igakuise ülevaate sellest, kus olin autoga eelmisel kuul olnud. Kaardi peal oli kõik ilusti kirjas. Eks see ole mu enda valik, olin kunagi lubanud Google´ile juurdepääsu oma andmetele ja nii see kaart sündiski. Usutavasti pole ma ainus.

Ühismeedia kasutajad kaeblevad küllalt tihti selle üle, et Facebook või mõni muu meediaplatvorm teab väga hästi seda, mida kellelegi müüa. Enamasti on aga tegemist sellega, et inimene on ise veebis vastavaid tooteid uurinud. Elektrooniline jälg on meie kohta ilmselt kordi suurem, kui oskame ise arvata.