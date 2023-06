VIDEO ja GALERII ⟩ Firmaspordi suvespartakiaad tõi Kuressaarde pea 800 spordilembi

Eesti firmaspordi liidu tegevjuhi Taavi Kruudi sõnul on suvespartakiaad Eestimaa erinevates looduskaunites kohtades korraldatav ettevõtetele ja organisatsioonidele mõeldud traditsiooniline sportlik nädalavahetus.

"Eestis on palju ilusaid kuurortlinnu ja üks neist on Kuressaare," ütles Kruut. "Oleme siia tulekut planeerinud juba 2019. aastast, aga koroona-aastate tõttu jäi see paraku ära," tõdes ta. "Nüüd oleme lõpuks ometi kohal!"